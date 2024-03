Valzer degli allenatori, in cima alla lista c’è Conte

Con il finale di stagione che sta per arrivare, alcuni club stanno già cominciando a programmare il futuro. Il valzer degli allenatori è già partito qualche giorno fa, con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio dopo le dimissioni da parte di Maurizio Sarri. Mai come in questo periodo, forse eccetto l’Inter, tutte le panchine delle big italiane sono in discussione: da Massimiliano Allegri a Stefano Pioli, da Francesco Calzona a Gian Piero Gasperini. Chi rischia il posto e chi, invece, un posto dovrà trovarlo: stiamo parlando di Antonio Conte.

Tante squadre su di lui

Dopo la fine della sua esperienza sulla panchina del Tottenham, Conte ha deciso di prendersi una pausa ma ora è pronto per tornare in pista. In questi ultimi mesi, il suo nome è stato accostato a diverse panchine: dal Napoli al Milan, dal ritorno alla Juventus fino a un’esperienza estera, magari al Barcellona o al Bayern Monaco. Il suo nome circola ormai da diverse settimane e viene accostato a queste big. Big che hanno una cosa in comune: hanno tutte l’obbligo di rialzarsi e rilanciarsi dopo un periodo negativo. Il tecnico salentino sa come fare tutto ciò, lo ha fatto soprattutto alla Juventus dove ha iniziato un ciclo fantastico.

Quale sarebbe la sua meta ideale? Chissà. Conte ha spesso fatto capire come la mancanza dell’Italia sia stata troppo importante e complicata da digerire, molto però dipenderà da cosa decideranno di fare Milan e Juventus. L’allenatore salentino resta un’idea concreta di Aurelio De Laurentiis, ma ora è davvero difficile immaginare quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Conte ha bisogno di un progetto stimolante e di una proprietà che abbia la sua stessa visione, altrimenti si ripeterebbe ciò che è accaduto in passato. Una cosa è certa: averlo in panchina sarebbe una fortuna per diverse squadre.