Bufera Ferrari, attacco diretto: non c’è tempo per sorridere

La Ferrari vince in Australia e finisce al centro della bufera: cosa è successo dopo lo straordinario trionfo a Melbourne

Approfittando di un weekend negativo della Red Bull, la Ferrari si è aggiudicata il Gran Premio di Australia riaprendo – almeno virtualmente – la lotta ai titoli iridati in virtù di una bella doppietta. Merito anche di uno straordinario Carlos Sainz che, a pochi giorni dall’operazione all’appendicite, ha vinto la gara di Melbourne offrendo una performance semplicemente perfetta. Un prestazione cha (ri)portato in auge una vecchia e delicata questione.

Come noto, infatti, la decisione presa nei mei scorsi dalla Ferrari di puntare su Lewis Hamilton anziché rinnovare Sainz ha provocato grande divisione tra tifosi ed addetti ai lavori. E il malcontento di molti riguardava proprio la partenza dello spagnolo, ritenuto uno dei migliori piloti sulla griglia di partenza. Di questo avviso, ovviamente, la stampa iberica, che già lo scorso anno aveva accusato i vertici della Rossa di favorire Charles Leclerc a discapito della ambizioni del numero 55.

Sainz vince e ‘accende’ la reazione della stampa spagnola: Ferrari nel mirino della critica

Pertanto, dopo il trionfo australiano dell’ottimo Carlos, i colleghi della stampa spagnola sono tornati alla carica e non hanno evitato di lanciare qualche frecciata velenosa al Cavallino. Il team di Maranello si è trovato improvvisamente al centro di una bufera che promette di animare tutto il prosieguo di stagione.

“Vendetta“, titola AS rievocando il tema del mancato rinnovo in maniera abbastanza forte. “Sainz può tutto“, si legge su ‘Marca’, in un implicito paragone con le prestazioni ‘ordinarie’ offerte da Leclerc (ma anche da Hamilton) in questo inizio di campionato. “Recital Sainz“, scrivono invece i giornalisti de El Mundo Deportivo riavvolgendo il nastro di quanto ha vissuto il pilota nelle ultime due settimane.

Lo stesso figlio d’arte, dopo aver festeggiato il successo sul podio, si è lasciato andare a qualche considerazione dal sapore di rivalsa. “Inizi la stagione con la notizia del non rinnovo. Ti alleni al massimo per cominciare al meglio. Sali sul podio in Bahrain. Poi arriva l’appendicite. Poi torni in Australia. La vita è bella e difficile e sono molto felice”, ha scritto lo spagnolo sui social.

Insomma, neanche il tempo di festeggiare e la Ferrari si è trovata nella scomoda situazione di dover fare i conti con le scelte del passato recente. Scelte che chissà se oggi rifarebbe.