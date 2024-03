Sarebbe potuto essere un martedì perfetto: dopo il passaggio del turno deIl’Under 17 e dell’Under 19, il pari dell’Italia Under 21 di Carmine Nunziata suona come una nota stonata. La sfida la sblocca Ghilardi, centrale della Sampdoria al 52′: sugli sviluppi di una punizione, sfrutta al meglio l’assist di Gnonto e batte Alemdar. Al 91′ la beffa finale: pareggio della Turchia con Kilicsoy e pareggio in pieno recupero. L’Italia sale a 15 punti in sette gare giocate, mentre l’Irlanda insegue a 13 ma con una partita in meno.

La classifica aggiornata del girone dell’Italia under 21