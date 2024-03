Lacrime per Alex Zanardi: l’omaggio è da brividi

Alex Zanardi resta sempre un punto di riferimento nello sport italiano, c’è un bel messaggio che ispira tutti gli italiani.

Una figura come Alex Zanardi è tra le più amate degli sportivi, ha saputo reagire davanti alle avversità sempre con coraggio e dando il massimo. I suoi valori restano nel corso del tempo come dimostrato dall’ultimo omaggio.

La battaglia di Zanardi prosegue, l’ex pilota sta proseguendo le sue cure e le terapie per tornare al meglio. Dopo l’ultimo incidente in handbike, nel giugno 2020, è ricominciato un calvario con operazioni, trattamenti e ricoveri in centri iperbarici, al suo fianco sono rimasti sempre la moglie e il figlio.

Zanardi, nonostante tutto, ha continuato a ispirare quanti gli stavano accanto. I medici lo hanno seguito nelle strutture e nel percorso riabilitativo quando è tornato a casa, sottolineando come la sua determinazione sia sempre un valore importante e da prendere ad esempio. Nell’attesa di rivedere il campione bolognese al meglio, non è mancato un altro toccante omaggio nei suoi riguardi.

Zanardi ispira, il messaggio è da brividi

L’ex pilota di Formula 1 si è speso per la promozione dello sport paralimpico, ha contribuito decisamente a promuovere dei percorsi di sensibilità che ora hanno raggiunto le scuole con grandi risultati. Zanardi è una delle future cui ispirarsi in Italia, lo pensa bene anche il sito ‘Itaca Notizie’ che gli ha dedicato un pensiero toccante.

Lo sport può ispirare tutti e Zanardi ne è, senza dubbio, un esempio concreto sui veri valori da promuovere: da tutto ciò arriva l’elogio del sito. Parole meritate quelle dedicate al campione: “Zanardi è l’esempio concreto di come, tramite lo sport, si possa superare un trauma pazzesco. Nel suo caso si è trattato della perdita di entrambe le gambe, a seguito di un grave incidente automobilistico, che gli è costato una serie di interventi chirurgici”.

Zanardi non si è mai arreso, dopo l’incidente avuto più di vent’anni fa ha saputo essere un punto di riferimento importante per lo sport italiano. Una figura guida che resta sempre al centro dell’attenzione: “Oggi è uno dei simboli dell’inclusione sportiva, grazie alla partecipazione a manifestazioni sportive per atleti disabili: attraverso lo sport, ha dato il meglio di sé”.

Le parole su Zanardi sono un omaggio sentito, ha rappresentato come lo sport sia anche gioia di vivere. In questo modo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella tempo fa ha formulato all’atleta paralimpico gli auguri di pronta guarigione, affermando come tutta l’Italia è al suo fianco in questa ennesima battaglia.