Lacrime per Vialli: l’ultima iniziativa per la leggenda Azzurra

Il ricordo di Gianluca Vialli commuove sempre gli italiani, una prossima iniziativa contribuirà a fare del bene al prossimo

La figura di Vialli resta un punto di riferimento per tutti gli sportivi e soprattutto per gli appassionati di calcio. Le gesta dell’ex attaccante non saranno mai dimenticate, in suo onore aumentano le iniziative in giro per l’Italia.

La traccia lasciata da Gianluca Vialli nel calcio italiano e nella vita sociale resta importante nel corso del tempo, non è un caso come sia sempre tra gli sportivi più celebrati. Non manca giorno in cui non emergono curiosità su quanto fatto dall’ex campione, i tifosi rivedono con affetto i suoi gol ma soprattutto l’umanità mostrata nella vita quotidiana.

Una figura come Vialli è stata da esempio per tutti, le iniziative in suo onore aumentano confermando come ci sia sempre una grande attenzione verso i temi benefici. In questo caso, è un’altra passione particolarmente cara all’ex bomber a diventare protagonista, come già avvenuto per altro lo scorso anno.

In onore di Vialli pronta la manifestazione

La fondazione Vialli e Mauro, fondata circa vent’anni fa, è stata tra le prime che ha coinvolto il mondo dello sport in Italia in maniera dinamica, riuscendo a ottenere risultati importanti per aiutare concretamente la ricerca.

Un rapporto solidale che si è confermato nel corso del tempo e andrà avanti anche senza Gianluca Vialli. Come riporta l’edizione genovese del Secolo XIX, il ricavato del torneo Sem Cup di golf sarà destinato alla fondazione anche quest’anno.

Un bel gesto che conferma come ci sia la massima attenzione verso il sociale, il golf era uno degli sport più amati da Vialli e gli iscritti lo ricorderanno in ogni loro colpo. Nella scorsa edizione, la manifestazione che si svolge nel basso Piemonte è riuscita a raccogliere circa 7000 euro, in questa kermesse si spera di aumentare i numeri.

Nelle prossime settimane saranno definiti gli iscritti e il dettaglio della manifestazione, in nome di Vialli si continuerà a fare del bene. Il denaro da destinare alla fondazione servirà per vincere una battaglia importante, che vale ben più di una semplice partita di calcio o di qualsiasi altro sport.

L’obiettivo della fondazione è di contribuire ad arrivare a un farmaco per gli ammalati di SLA, una grave malattia che al momento non ha una cura. Sinora la fondazione ha donato circa 3,7 mln di euro alla ricerca sulla SLA e circa 550mila euro alla prevenzione e alla cura del cancro. L’unione con il golf, in questo caso, contribuirà ad aumentare questi numeri importanti.