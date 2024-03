Paradosso Inter, i due idoli finiscono nel mirino!

Le scorie di Madrid non sono state smaltite. E ci mancherebbe altro. La delusione per l’eliminazione dalla Champions League brucia ancora nello spogliatoio nerazzurro, anche se questo non si è ancora compattato dopo la diaspora causata dalla sosta e dai relativi impegni con le nazionali. Dovendo analizzare nello specifico, fa specie che le critiche di un’opinione pubblica molto esigente arrivino a colpire addirittura due dei principali protagonisti della cavalcata nerazzurra che potrebbe portare presto lo scudetto e la seconda stella a Milano. Tuttavia né Lautaro Martinez né Marcus Thuram sono stati esentati dalle discussioni legate allo stato di forma palesato nelle ultime settimane. Sul francese pesa come un macigno l’errore del Civitas Metropolitano che avrebbe spalancato le porte alla qualificazione, mentre il capitano dell’Inter è oggetto di critiche per non essere riuscito a timbrare il cartellino nella doppia sfida. Thuram tra infortunio e calo di forma, non trova il gol da metà febbraio contro la Salernitana ed anche in Nazionale non ha incantato. Il capitano dell’Inter invece ha marcato visita per tutto il mese di marzo ed oltreoceano i media argentini si interrogano sulla sua efficacia realizzativa con la maglia della Seleccion. Inzaghi spera che l’aria di Milano e la prospettiva di concludere trionfalmente la corsa scudetto possa ripristinare il prima possibile le dinamiche tattiche che hanno fatto dei due gli assoluti trascinatori di una squadra che vuole centrare l’obiettivo il prima possibile.