Qualificazioni Europeo under 21, Italia oggi in campo contro la Turchia

Questa sera alle 18:15 al Paolo Mazza di Ferrara, l’Italia under 21 del CT Carmine Nunziata ospiterà i pari età della Turchia. Gli Azzurrini giocheranno contro la rappresentativa turca la 7^ gara del Girone A di qualificazione all’Europeo under 21 in programma nell’estate del 2025. Si tratta di una gara molto importante per l’Italia under 21 che deve mantenere la testa del Gruppo A, dove conserva per ora un punto di vantaggio sull’Irlanda.

Under 21, Italia-Turchia servono 3 punti

Alla Nazionale del CT Carmine Nunziata nel percorso verso l’Europeo under 21 serviranno assolutamente tre punti. Gli Azzurrini cercheranno di confermare quanto di buono fatto nella gara d’andata in Turchia quando vinsero 2-0 con i gol di Nasti e Miretti. Proprio il centrocampista della Juventus, nella partita precedente contro la Lettonia, è stato un grande protagonista. Nunziata, infatti, conta tanto sulla qualità del calciatore cresciuto nel vivaio bianconero: “Miretti ci dà tanta qualità in mezzo al campo”.

Non solo Miretti. Nunziata per la sua Italia under 21 può contare anche sul talento di giocatori come Fabbian e Casadei. I due giocatori cresciuti nel settore giovanile dell’Inter sono stati grandi protagonisti della gara contro la Lettonia, confermando l’innato fiuto del gol. Da loro, dal loro talento, ripartirà Nunziata per spingere e ottenere i tre punti fondamentali per la qualificazione.

La formazione degli Azzurrini

Per raggiungere i tre punti Nunziata dovrebbe confermare 10/11 della formazione titolare vista contro la Lettonia. In porta ci sarà l’estremo difensore del Palermo Sebastiano Desplanches. La difesa dovrebbe essere così composta: al posto di Zanotti, a destra, dovrebbe giocare il viola Kayode, con lui Ghilardi, Calafiori e Ruggeri. Nel trio di centrocampo dovrebbero agire Fabbian, Prati e Ndour. Davanti, l’unica vera punta sarà Gnonto, un centravanti atipico per un’Italia under 21 che ha nei suoi centrocampisti ha i migliori bomber. A supporto dell’attaccante dell’attaccante del Leeds ci saranno quindi Miretti e Casadei.