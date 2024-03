Sinner, nuovo traguardo ad un passo: tifosi in estasi

Jannik Sinner, uno dei migliori tennisti in circolazione, è ad un passo dal raggiungere un traguardo importante

Gli ultimi mesi hanno visto l’evoluzione di Jannik Sinner: il tennista azzurro è cresciuto sotto tutti i punti di vista diventando uno dei migliori del circuito. La stagione è iniziata con due importanti successi, agli Australian Open e l’ATP di Rotterdam: vittorie che gli hanno permesso di volare al terzo posto del ranking.

L’obiettivo di Sinner è diventare il numero uno: impresa non semplice considerando come davanti a lui ci siano Alcaraz e Djokovic. Il tennista azzurro però ha le carte in regola per chiudere la stagione davanti a tutti: nel frattempo il classe 2001 è ad un passo dal raggiungere un traguardo veramente incredibile.

Il numero tre al mondo, come riportato da ‘Sky Sport’, è ad un passo dal qualificarsi alle prossime ATP Finals (che si disputeranno a Torino) nonostante, fino ad ora, abbia giocato solamente quattro tornei. Grazie al successo contro Griekspoor, l’azzurro ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo di Miami: un traguardo che ha permesso a Sinner di raggiungere la bellezza di tremila punti stagionali.

La qualificazione alle prossime ATP Finals testimonierebbe l’incredibile crescita di un giocatore destinato a dominare il circuito nei prossimi anni. Sinner, nonostante una stagione ancora ricca di impegni, ha un divario importante da giocatori come Djokovic e Rune: il tennista danese, lo scorso anno, si qualificò alle Finals con un totale di 3460 punti. Un bottino che l’azzurro raggiungerà, probabilmente, a breve termine.

Sinner ad un passo dalle Finals: il precedente

Il campione altoatesino, prima di inizia a vincere tornei all’inizio di questa stagione, è arrivato ad un passo dal trionfare alle Finals nel 2023. Sinner ha avuto un cammino praticamente perfetto fino all’ultimo atto: nella finale, contro Djokovic, è arrivata una sconfitta con un doppio 6-3.

Partita dominata dal tennista serbo che sfoderò una delle sue migliori prestazioni stagionali: la delusione per Sinner fu tanta ma l’azzurro imparò molto da quella partita. La finale delle ATP Finals 2023 la possiamo definire come un vero e proprio punto di svolta per un ragazzo che, da quel momento, ha iniziato a vincere.

Proprio contro Djokovic arrivò una bellissima rivincita: l’azzurro, agli Australian Open, sconfisse il numero uno al mondo in una semifinale impossibile da dimenticare per tutto il tennis italiano. Ora Sinner è ad un passo dal qualificarsi alle prossime Finals, che è tra gli obiettivi della stagione dell’azzurro.