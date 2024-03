Ultim’ora Sinner, è da non credere: una cosa mai vista

Le prestazioni di Sinner regalano ovunque sorrisi. Il tennis italiano ha la consapevolezza di aver trovato una vera stella.

Jannik Sinner è stato negli ultimi mesi l’assoluto protagonista del tennis e soprattutto dello sport italiano. I suoi numeri sono letteralmente spaventosi, l’azzurro ha regalato vittorie e tanta emozione ai tifosi che hanno riscoperto la passione per questo bellissimo sport.

In pochi mesi il tennis è finito sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, la Rai ha comprato i diritti per gli Internazionali di Roma (un match al giorno) e Sinner – a suon di vittorie – è diventato ormai un beniamino degli italiani. Jannik vince e convince, ma soprattutto è un ragazzo pulito, un ragazzo a cui è difficile non voler bene.

Il ct della Nazionale Spalletti lo ha elogiato pubblicamente, invitando a prenderlo come esempio nell’incontro avvenuto a Miami con gli azzurri che hanno applaudito a lungo il giovane fenomeno di San Candido.

Tra la fine del 2023 e l’inizio di questa nuova stagione Jannik ha trascinato l’Italia alla vittoria della Davis, ha vinto gli Australian Open (primo Slam in carriera) ed ha conquistato poi l’Atp 500 di Rotterdam, torneo che gli ha permesso di diventare il primo italiano nell’era Open a raggiungere la Top 3 mondiale. Insomma numeri in crescendo e Jannik è solo all’inizio di una straordinaria carriera. Nelle ultime ore è arrivata una conferma dei suoi straordinari numeri.

Jannik Sinner è unico, c’è la sentenza

Il giornalista Vincenzo Martucci è intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati e ha parlato del valore di Sinner, soprattutto in relazione alla storia del tennis italiano. Martucci – confermando un pò quello che ormai pensano tutti gli appassionati – ha affermato che Jannik è già ora il miglior tennista italiano di sempre: “Un giocatore come Sinner nel tennis italiano non lo abbiamo mai avuto”. Martucci ha spiegato queste dichiarazioni motivandole in questo modo:

“Abbiamo avuto campioni che hanno realizzato imprese sporadiche come Pietrangeli, Panatta e altre imprese piuttosto isolate, ma un giocatore di questo livello non l’abbiamo mai visto“. D’altronde Sinner ha soli 22 anni e si ha la sensazione che siamo solo all’inizio di una carriera straordinaria, all’insegna di grandi sfide e vittorie memorabili.

La rivalità tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz fa sognare i tifosi, c’è la speranza che questi creino lo stesso hype dei Big Three e stavolta però uno dei fenomeni è azzurro. L’Italia sogna dinanzi a questa possibilità.