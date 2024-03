Marquez-Bagnaia, non è finita: scoppia il caos

Caos in MotoGp, l’episodio continua anche oltre la pista: non è finita, arriva un altro commento sul caso Marquez-Bagnaia

L’episodio più controverso avvenuto durante il Gran Premio di Portimão dell’ultimo weekend di MotoGP continua a far discutere. Quanto accaduto tra Pecco Bagnaia e il neo ducatista Marc Márquez del team Gresini ha catturato l’attenzione di tutti, infiammato l’animo dei tifosi e portato al primo grande momento di tensione di questa stagione nel Motomondiale. Per la direzione di gara si è trattato di un semplice ‘incidente di gara’, senza gravi colpe da parte dei due piloti coinvolti. Ma chi conosce bene Pecco e Marc si è fatto un’idea del tutto diversa di quanto accaduto in pista.

Il fatto che due piloti così importanti, due grandi talenti del mondo dei motori, si siano di fatto buttati fuori al secondo gran premio stagionale è un qualcosa che fa e non può non fare scalpore. Che se ne parli per giorni e giorni è dunque una conseguenza naturale.

Per chi tifa per lo spagnolo, il colpevole sarebbe stato Bagnaia, entrato con troppo entusiasmo all’interno pur non avendo lo spazio e il tempo per riuscire nel sorpasso. I fan della Ducati e del pilota torinese puntano invece il dito contro Marquez, colpevole di aver cercato di fatto il contatto con l’avversario rialzandosi troppo in fretta. E se il giudizio della direzione di gara per molti è comunque accettabile, un’analisi più approfondita, fatta da chi in pista c’è stato, porta a farsi un’idea precisa di come siano effettivamente andate le cose.

Marquez-Bagnaia, cosa è successo davvero: l’analisi del pilota scagiona Marc

Di questo contatto controverso e ambiguo hanno parlato tutti nel dopo-gara, anche chi fino a pochi mesi fa sarebbe stato lì, in pista, durante un episodio del genere. Ai microfoni di ‘DAZN Spagna’, ha emesso la propria sentenza Pol Espargaró, collaudatore della KTM. E lo ha fatto senza voler colpevolizzare nessuno, ma cercando di analizzare nel dettaglio l’episodio.

Perché puntare il dito indiscriminatamente contro l’uno o l’altro non ha senso. Dal suo punto di vista, la partigianeria in un episodio così delicato non porta a nulla. Serve invece comprendere i fatti, e le immagini a suo parere parlano chiaro, scagionando del tutto Marc Márquez.

“Lui si trovava davanti, aveva appena finito il sorpasso“, ha spiegato Pol, analizzando approfonditamente l’episodio: “Pecco glielo stava restituendo e avrebbe dovuto prevedere dove si trovasse il rivale. Márquez non poteva vedere la manovra di Bagnaia“. Guardando attentamente le immagini, il fatto che Marc fosse davanti e completamente piegato dovrebbe far comprendere a tutti come gli fosse impossibile prevedere l’attacco di Bagnaia.

E se a parziale giustificazione di Pecco ci sarebbe la natura della curva in cui è avvenuto l’incidente, con una pendenza particolare che non poteva consentire al ducatista di lasciare troppo spazio, secondo Pol l’unico che avrebbe potuto evitare il contatto sarebbe stato proprio il campione del mondo in carica. Una lettura il più possibile oggettiva che non riesce però a convincere i tifosi di Pecco, consapevoli che lo 0 di Portimão potrebbe rivelarsi importante al termine della stagione.