Roma, giallorossi revitalizzati e ricaricati

Revitalizzati e ricaricati. Non solo infortuni, anche qualche sorriso per Daniele De Rossi e la sua Roma dalla pausa Nazionali.

Roma, la nuova vita di Lorenzo Pellegrini

Capitano in giallorosso, numero 10 in azzurro. Da New York a Roma Lorenzo, già tornato il magnifico sotto la guida DDR, e il gol a regalarsi anche un ruolo diverso in vista di Euro2024. Anche e soprattutto per riprendere il filo dall’ultimo Europeo: felice per l’Italia, difficile per Lorenzo. Fermato a un passo dalla convocazione finale di Mancini da un infortunio muscolare. Ora la serenità, quella ritrovata, quella che è tornato a mettere al servizio della Roma e dei tifosi dal post Mourinho in poi.

Nazionali, ecco gli altri

Il sorriso di Zalewski poi: esultante con compagni di squadra e tifosi per il pass Europeo staccato con la Polonia. Critiche e negatività che Nicola piano piano si sta mettendo alle spalle, promettendo un finale di stagione in salita. A trascinare tutti, come fa da anni con il Belgio, Romelu. Sportellate, sgomitate, sgasate: prestazione da protagonista contro l’Inghilterra condita con un assist da trequartista. Il futuro e le decisioni arriveranno, in un mercato che post Europeo per lui si infiammerà. Ora solo la Roma, ora solo il giallorosso. Per lui, per tutti, soprattutto, per DDR.