C’era tanta preoccupazione in casa Inter dopo il problema di Yann Sommer con la sua Svizzera. L’estremo difensore nerazzurro ha rimediato un infortunio alla caviglia, che si è girata durante l’amichevole contro la Danimarca. L’estremo difensore ha lasciato lo stadio all’inizio del secondo tempo. All’indomani del test amichevole, poi, l’Inter ha rivelato sul proprio sito ufficiale l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex Bayern Monaco, “Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero“.

L’Inter giocherà lunedì sera contro l’Empoli e al momento Emil Audero dovrebbe difendere i pali dell’Inter a Pasquetta: dopo la sfida del Via del Mare, l’ex Samp giocherebbe la sua seconda partita da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra, la prima a San Siro dopo il match di Coppa Italia contro il Bologna.

Yann Sommer vorrebbe esserci dal primo minuto, con l’Inter e Simone Inzaghi che non vorrebbero correre ulteriori rischi, considerando gli ultimi impegni stagionali dei nerazzurri. Insieme allo staff medico si deciderà il da farsi, il dolore lo svizzero lo sta smaltendo e, appunto per questo, l’idea di essere titolare non è poi così lontana, rispetto a qualche giorno fa.

Nelle prossime settimane i nerazzurri vorranno chiudere il discorso Scudetto dopo una cavalcata impeccabile e senza intoppi: l’unica battuta d’arresto in casa contro il Sassuolo. Poi sarà tempo di pensare al futuro e alla programmazione, con l’Inter di Steven Zhang che si avvicina alla seconda stella.