Ultim’ora addio Verstappen: annuncio dalla Red Bull

Max Verstappen e la Red Bull sono sempre più lontani secondo le voci provenienti dal paddock: l’ultimo annuncio scuote tutti

Il campione olandese deve decidere cosa fare in futuro, con un contratto in scadenza nel 2028, ma la volontà è quella di non voler rimanere a Milton Keynes senza Helmut Marko. La Mercedes è osservatrice interessata della vicenda.

Cosa succede all’interno dell’universo Red Bull? Il clamoroso ritiro di Max Verstappen a Melbourne ha interrotto una striscia di 43 Gran Premi consecutivi portati a termine sempre a punti da parte del campione olandese. Una striscia seconda solo a quella di Hamilton con la Mercedes e significativa di uno strapotere tecnico che probabilmente gli consentirà di vincere il suo quarto campionato consecutivo nel 2024.

Super Max è un perfezionista e di certo era molto deluso andando via dall’Australia, anche perché un problema ai freni come quello riscontrato subito dopo il via non è usuale. Papà Jos ha anche insinuato qualcosa sull’affidabilità della monoposto di suo figlio. Solo illazioni ma che mostrano un ambiente di certo non sereno a Milton Keynes.

Horner contro Marko, thailandesi contro austriaci, chi più ne ha più ne metta e una situazione che potrebbe vivere una rivoluzione da un momento all’altro. La Mercedes spera di approfittare del caos e convincere Verstappen a firmare per loro nel 2025, andando a prendere il posto di Hamilton, volato in Ferrari.

Red Bull, Perez fa il tifo per Verstappen: il pilota messicano spera che Super Max non vada via

C’è chi si schiera al fianco di Max Verstappen e di una sua permanenza in Red Bull. La cosa strana è che si tratta di Sergio Perez, ovvero il suo attuale compagno di squadra e colui il quale lo ha sofferto in modo incredibile in questi tre anni. Il messicano rischia di perdere il posto nel prossimo Mondiale proprio per gli scarsi risultati portati a casa in relazione al #1.

Eppure nella conferenza stampa di Melbourne Perez ha mostrato delle idee piuttosto chiare in materia: “Non vedo alcun motivo per cambiare le dinamiche, ma sarebbe ovviamente un duro colpo per la squadra se Max dovesse andar via”. Dichiarazioni che sicuramente possono aver fatto piacere all’olandese ma che potrebbero non salvare il sedile dell’ex pilota della McLaren.

Il suo contratto è in scadenza al termine di quest’anno e il suo entourage si sta già guardando intorno per trovare un’altra sistemazione (si parla di Aston Martin). Vedremo se un’eventuale permanenza di Verstappen potrebbe aiutare lo stesso Perez ad una riconferma.

Angelo Papi