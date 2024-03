“Come Valentino Rossi”, sono già tutti pazzi di lui: ha sconvolto la MotoGP

Valentino Rossi potrebbe aver trovato un nuovo erede in pista: l’annuncio che infiamma la MotoGP

Un pilota sembra poter ricalcare le orme del grande campione italiano Valentino Rossi. Sono bastati pochi appuntamenti per capire subito la grande stoffa di un giovane più che promettente. I paragoni cominciano a farsi decisamente importanti.

La Moto Gp sta trovando nuovi spunti di discussione, oltre a confermare come la lotta in questo campionato sarà molto accesa. Tutti i pronostici al momento sono abbastanza incerti, Bagnaia dovrà lottare contro Martin e Marquez, ma anche contro un esordiente che sta dimostrando il suo grandissimo valore.

Un giovane campione che sembra per molti un possibile erede di Valentino Rossi: un paragone che non sembra azzardato per quanto fatto vedere già in pista. Seguito con particolare attenzione proprio da VR46, c’è ora grande attesa per vedere le sue nuove prodezze dal prossimo GP in America.

L’esperto lo conferma, è il nuovo Rossi: mirino di Pedro Acosta

Il paragone inizia già a far discutere nell’ambiente. Un giovane pilota, che ha ancora da dimostrare tanto per il futuro, ma le vittorie raggiunte negli anni nelle categorie inferiori e la sfrontatezza sportiva mostrata in Moto Gp ne fanno ora il personaggio del momento. Come confermato anche dall’esperto Carlo Pernat, Pedro Acosta è un talento da paragonare a Rossi.

Un’investitura importante per lo spagnolo, che aveva già convinto all’esordio ed è riuscito già a salire sul podio nell’ultima gara a Portimao. È il terzo pilota più giovane a farlo: ha approfittato della caduta di Bagnaia e Marquez e ha saputo valorizzare al massimo la sua KTM. A 19 anni, ha un futuro brillante davanti e ora un paragone con Rossi, che ha vinto nove titoli mondiali, impressiona gli appassionati.

Pernat, ai microfoni di ‘MowMag’, ha confermato la grande attenzione su Acosta: “Per me è un predestinato come Rossi e Marquez. Guardiamo all’ultima corsa, dove conosceva poco il circuito: ha rischiato tanto, e si dovrà anche calmare, ma ha fatto dei sorpassi davvero stupendi. Quando nel mondiale ci sono piloti di questo livello dobbiamo solo inchinarci”.

Acosta sta diventando sempre più un motivo d’attenzione per gli appassionati, il paragone con Rossi può essere calzante. Vedremo se nelle prossime gare lo spagnolo confermerà la sua ascesa. Giorni fa, il motociclista della KTM ha peraltro ammesso di avere avuto uno scambio di messaggi con VR46, ringraziandolo per il sostegno ricevuto.

Nel sottolineare il potenziale di Acosta, Pernat ha quindi evidenziato: “Ti guarda e lo capisci che – in senso buono – è un figlio di buona donna. Ti prende per il sedere un po’. Però è un manico…”.