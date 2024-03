Fiorentina, obiettivo 3 punti con il Milan da dedicare a Joe

Vincere per Joe Barone, la Fiorentina riparte nel ricordo del suo direttore generale dalla sfida del Franchi contro il Milan. Un match che nelle ultime stagioni ha visto sempre sorridere i gigliati di Italiano contro i ragazzi di Pioli.

Fiorentina, il ricordo di Joe

Italiano parla così di Joe Barone: “Bisogna subito ripartire e onorare al meglio il direttore, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società“.

Domani 20.45 la gara, parla così Italiano

Un match quello contro il Milan complicato con i rossoneri che stanno vivendo un buon momento e che arriva dopo una sosta che può aver rigenerato la Fiorentina.

Così Italiano sulla gara: “Il Milan è in grande forma, noi durante la sosta abbiamo recuperato qualche calciatore lungodegente facendo crescere tutti di condizione. Giochiamo in casa abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo in una partita difficile.Sappiamo di giocare in una cornice in cui tutto lo stadio ci darà tutta la forza per ottenere il massimo. Chiedo solamente da qui alla fine si inizi a pensare tutti insieme per raggiungere qualcosa di straordinario. Mi aspetto grande spinta da parte dello soprattutto nei momenti di difficoltà”. Vincere quindi per dedicare il successo a Joe e riprendere la corsa verso l’Europa…