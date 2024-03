Juventus, Allegri perde altri due giocatori top

Cinque giocatori top fuori servizio contro la Lazio. Per la Juventus il campionato riprendere in piena emergenza: allo squalificato Vlahovic e agli infortunati Alcaraz e Milik si aggiungono i forfait di Alex Sandro e Kostic. Pronti a sfruttare l’opportunità Iling e soprattutto Kean.

Juventus, Allegri su Kean e Iling Jr

Allegri parla così: “Ha giocato molto quest’anno, anche quando ha giocato meno è sempre molto considerato. Sta facendo un percorso di crescita come gli altri e sono contento. Mi aspetto molto da lui, poi ha anche l’obiettivo Nazionale quindi vuole fare bene. Doveva andare via, poi è rimasto e si è rimesso a posto fisicamente. Domani farà una buona partita e partirà titolare“. Il tecnico della Juventus ritrova Rabiot titolare e Tudor sulla panchina opposta: l’ex juventino punta a risvegliare la Lazio, proprio come Max dovrà indirizzare i suoi a cambiare passo dopo un mese e mezzo a rilento.

Il futuro del tecnico

Allegri parla così del futuro: “Ora la cosa più importante è il finale di stagione, perchè abbiamo buttato tanti punti di vantaggio. Abbiamo fatto solo 7 punti nelle ultime 8 e solo 13 punti nel girone di ritorno, abbiamo 9 partite per consolidare la posizione e prendere il posto Champions. Poi abbiamo la Coppa Italia da giocare, contro la Lazio e bisogna pensare a questo. Sono contento che la società mi abbia rinnovato la fiducia, non avevo dubbi. Stiamo lavorando con la società e stanno programmando il futuro. Ora però dobbiamo rimanere focalizzati sul presente perché sarà molto difficile questo rush finale”

Giovanni Albanese