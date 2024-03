Juventus, Milik e Vlahovic fuori: è il momento di Kean

La Juventus si ritrova nel momento più caldo della stagione a dover rinunciare a Vlahovic e Milik, i bianconeri dovranno quindi affidarsi a Mose Kean. Una situazione che sfiora l’assurdo visto che solo due mesi fa il centravanti di Vercelli era ormai certo della cessione all’Atletico Madrid. Una situazione tutt’altro che semplice per la Vecchia Signora che si ritrova a giocare con un titolare da 0 gol in stagione, e siamo ormai fino ad aprile.

Kean, la peggior stagione alla Juventus

Quella in corso per per Moise Kean è la peggior stagione da quando è tornato alla Juventus nell’agosto 2021. L’attaccante cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri, se guardiamo alla sola Serie A, nell’annata 2021/22 ha segna 5 reti. La prima rete era arrivata alla terza gara di campionato (era arrivato solo alla fine di agosto) e a fine marzo i gol, per pochi che fossero, erano comunque 4.

Nella passata stagione invece era partito in sordina, poi a ridosso della pausa mondiale Moise ha segnato 3 gol in 2 partite. Il miglior momento della sua stagione era arrivato nello Juventus-Lazio, terminato 3-0, che chiuse la prima parte del torneo di bianconeri e biancocelesti. In totale, in Serie A aveva segnato 6 reti ed era già a 5 nel medesimo momento di questa stagione. Il sesto, quasi come buon auspicio arrivò il 1° aprile.

Nella stagione in corso invece i numeri sono impietosi: 14 presenze, 494 minuti totali, 0 gol e 0 assist. Una situazione tutt’altro che ben augurante per Allegri & co.

Il momento della rivalsa

Per Kean questo è il momento della rivalsa. L’ex PSG ed Everton deve dare un segnale anche per la sua carriera. Se dovesse continuare a deludere sarebbe molto complicato per lui, ma soprattutto per la Juventus trovare un acquirente per la prossima stagione. Gli ultimi due mesi di questa stagione saranno fondamentali, anche perché i bianconeri in estate dovranno necessariamente salutare Kean. Dopo il fallito prestito all’Atletico, il Moise è tornato a Torino e alla fine della stagione gli rimarrà solamente un anno di contratto da consumare.

Allegri spera nella voglia dell’Europeo

Il tecnico della Juventus, oggi, in conferenza stampa ha sottolineato anche che da Kean si attende una svolta per l’Europeo. Già nei mesi scorsi, il CT Spalletti aveva mostrato interesse verso Kean in vista di Euro2024. Tuttavia, il mancato utilizzo, le 0 reti e il problema fisico che l’ha fermato da dicembre a marzo ha fatto scendere Moise nelle gerarchie. Se Kean vorrà prendersi un posto nei 23 Azzurri dell’Europeo dovrà necessariamente dare un segnale forte in questo finale, nonché un grande aiuto alla sua Vecchia Signora