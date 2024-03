Fiorentina-Milan 1-2: Loftus-Cheek e Leao lanciano il Milan

Vince il Milan all’Artemio Franchi di Firenze contro una Fiorentina, mai remissiva e troppo disattenta dietro. Il Diavolo colleziona il quarto successo di fila in Serie A, il settimo complessivo. Fiorentina che invece torna a perde un mese e mezzo dopo l’ultima volta nel recupero infrasettimanale contro il Bololgna.

Gli undici iniziali di Fiorentina e Milan presentano diverse sorprese. Italiano tiene in panchina Nico Gonzalez e vara una mediana senza Arthur, molto fisica con Mandragora e Duncan. A supporto di Belotti, ancora Beltran con Kouamé e Ikoné ai lati. E soprattutto il ritorno di Dodo da titolare.

Pioli per il suo Milan anti Fiorentina pensa anche all’Europa. Non c’è Pulisic dall’inizio, dopo la trasferta transoceanica negli States con Chukwueze a destra e Leao ovviamente a sinistra. In difesa, Florenzi dà un turno di riposo a Theo Hernandez.

Il Milan ci prova, la Fiorentina contiene

Prima dell’avvio, durante minuto di silenzio per Joe Barone, il Milan nella persona del presidente Scaroni ricorda il DG deponendo una corona di rose bianche sulla sua poltroncina in tribuna. L’avvio di gara è spiccatamente di marca rossonera. La prima occasione capita sulla testa di Chukwueze, il gioco aereo non è il marchio di fabbrica, ma impegna Terracciano che mette in angolo.

La partita continua in grande equilibrio, fino al finale, quando Leao crea ancora un’occasione, ma Giroud spreca. 0-0 e troppo poco il Milan che conclude la prima frazione con ben 6 tiri verso la porta della Fiorentina.

Botta e risposta tra Milan e Fiorentina

Il secondo tempo parte subito fortissimo, i rossoneri costruiscono un’azione molto bella, la palla arriva in area da Leao a Loftus-Cheek che insacca. Milan avanti sulla Fiorentina 1-0. Nemmeno il tempo di festeggiare il vantaggio e dopo 3 minuti, pareggia la Fiorentina. Duncan pareggia con una grande percussione centrale e una bellissima conclusione di piatto sinistra.

La partita sembra aumentare il ritmo in modo vertiginosa. La Fiorentina si riversa immediatamente in avanti e sugli sviluppi dell’azione da calcio d’inizio subisce un contropiede. Reijnders buca la disattenta difesa della Fiorentina con un filtrante perfetto per Leao che fa quaranta metri palla al piede da solo e salta Terracciano per l’1-2 del Diavolo.

Da lì in poi il Milan gestisce molto bene la pressione della Fiorentina, segnando anche l’1-3 con Pulisic che viene immediatamente annullato per fuorigioco. Nel finale nota negativa per i rossoneri, il giallo a Loftus-Cheek che salterà Milan-Lecce.

Altri tre punti per il Milan che consolida il 2° posto, a fronte dell’ennesimo ko della Juventus. La Fiorentina non approfitta del ko del Napoli ed esce sconfitta dal Franchi.