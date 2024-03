Juve, Max cala l’ennesima… Allegrata

Ripresa del campionato con l’Allegrata per la Juve. Dopo un lungo periodo di stop tornerà titolare De Sciglio: sarà lui a equilibrare la fascia sinistra in assenza di Kostic, influenzato e per questo non convocato per la Lazio come Alex Sandro, Milik e Alcaraz, oltre allo squalificato Vlahovic. Il tecnico è indirizzato a escludere anche McKennie, reduce da una buona parentesi in Nazionale ma fuori dai piani della Juve per il futuro: spazio dal primo minuto per Miretti, che nello sviluppo del gioco dovrebbe supportare Kean da sotto punta.

Mentre Chiesa, tra i più attesi della gara dell’Olimpico, dovrebbe creare la superiorità numerica cercando l’esterno, in una gara che si preannunciata a ritmo elevato. La Juve ritrova Rabiot dall’inizio e non può che essere una buona notizia, dal momento che il francese può sicuramente fare la differenza nelle due fasi. Opportunità anche per Rugani al centro della difesa accanto a Bremer, mentre Gatti partirà dalla panchina. Ma la vera Allegrata in vista di Lazio-Juve rimane comunque la presenza dal 1′ di Mattia De Sciglio.

Giovanni Albanese