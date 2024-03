La notizia fa esultare i tifosi di Schumacher, sospiro di sollievo

I sostenitori e ammiratori di Michael Schumacher avranno sicuramente tirato un sospiro di sollievo: il record è salvo

Gareggiare e rendere ad altissimi livelli in Formula 1 significa confrontarsi anche con una serie di record che, durante la sua carriera, ha ottenuto Michael Schumacher. Nonostante, a causa di un terribile incidente sulle nevi di oltre 10 anni fa, ormai la leggenda dei motori sia totalmente lontana dalla scena, i suoi numeri sono ancora scolpiti nella storia. Si tratta del pilota che ha cambiato definitivamente la storia della F1. Ed è probabilmente impossibile trovare un collega che non s’ispiri a lui.

In questo momento storico, dopo i sette Mondiali vinti da Lewis Hamilton, sulla cresta dell’onda c’è il 26enne belga alla guida della monoposto della Red Bull, Max Verstappen. Un talento cristallino, che in molti casi sembra disputare una competizione a sé visto lo strapotere della sua macchina. Le sue performance sono eccellenti e altrettanto lo è la vettura. Allo stato attuale sembra che soltanto la Ferrari possa mettere in discussione la sua paternità sui vari GP.

È accaduto ad esempio a Melbourne. In occasione del Gran Premio d’Australia il primo posto sul podio l’ha occupato Carlos Sainz e il secondo l’ha ottenuto il collega Charles Leclerc. Ciò è stato dovuto alla bravura dei due piloti della Ferrari, ma anche dato dal forfait di Max Verstappen, che ha abbandonato la gara per un grave problema alla sua monoposto. Una situazione che ha messo “in salvo” un altro record di Michael Schumacher.

F1, niente da fare per Verstappen: il record è ancora di Schumacher

Un problema i freni ha impedito a Max Verstappen di ottenere il decimo trionfo consecutivo con la Red Bull. La striscia di gare di fila a punti è stata interrotta, quindi è rimasto preservato un record appartenuto a Michael Schumacher e ancora suo al giorno d’oggi. I sostenitori del Kaiser e gli amanti della Ferrari non possono nascondere il sollievo. Soltanto Lewis Hamilton ad oggi è riuscito a mettere in discussione e ribaltare alcuni dei primati del tedesco: uno su tutti quello dei titoli mondiali vinti, pareggiato a quota 7.

Il ritiro di Melbourne impedisce definitivamente a Max Verstappen di salire sul podio di tutte le gare previste per la stagione, record che ha segnato Michael Schumacher nell’anno 2002. Il Kaiser vinse 11 di 17 gare, ma sempre salì su almeno un gradino del podio. Anzi, ottenne soltanto un terzo posto: fu durante il GP di Malesia, dove si piazzò dietro le Williams-BMW del fratello Ralf e di Juan-Pablo Montoya. Il prossimo tentativo del belga è rimandato al 2025, ma è una storia ancora tutta da vivere.