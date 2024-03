Verstappen, annuncio bomba: succederà davvero

L’annuncio sul futuro di Max Verstappen in Formula 1 agita un vento di cambiamento, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri del circus a partire dalla prossima stagione

Lewis Hamilton ha deciso di interrompere la sua lunga storia con la Mercedes per realizzare il sogno Ferrari, e la Scuderia di Maranello ha quindi optato per rinnovare il contratto di Charles Leclerc ma non quello di Carlos Sainz, che dovrà trovare (e non sarà difficile) un nuovo team al termine della stagione. Tra i big, Max Verstappen sembra dubbioso in merito al suo futuro, dopo il caso Chris Horner in Red Bull. Insomma, una serie di disequilibri che potrebbero modificare l’assetto attuale della F1 in quanto a scuderie e piloti.

Da quando, infatti, è stato annunciato il clamoroso accordo fra Hamilton e Ferrari, grandi interrogativi sono emersi circa chi prenderà il posto del sette volte campione del mondo in Mercedes. La maggior parte dell’opinione pubblica l’ha definito come il colpo del secolo. Probabilmente lo è. Un’operazione sognata per anni, che trova la realizzazione della carriera del pilota inglese e al contempo nel momento in cui la Rossa sta tornando su altissimi livelli di competitività.

Ciò non significa che non abbia generato anche uno stupore negativo in seno alla Mercedes, il cui rapporto con Lewis Hamilton praticamente è familiare. Soprattutto se si pensa al legame del pilota con il dirigente Toto Wolff. L’inizio di stagione della scuderia tedesca è stato tutt’altro che positivo. Nessun podio per la monoposto, che sta dimostrando diverse falle. Tutto indica che si tratti di una stagione di transizione e che per la prossima bisognerà studiare una vettura adatta non soltanto a George Russell ma anche al suo compagno di squadra.

Max Verstappen al posto di Lewis Hamilton? La suggestione di Mercedes

In occasione di un’intervista concessa a ‘Fox Sports Australia’, Toto Wolff ha parlato dei piani della Mercedes per il futuro, aprendo all’inatteso scenario dell’approdo di Max Verstappen. Il pilota olandese potrebbe lasciare la vincente e potente Red Bull per una questione di relazioni interne e non si può di certo scartare che il team tedesco possa sortire il suo fascino: “Noi abbiamo un posto libero, l’unico nei top team. A meno che Max non decida di andare via e allora lo slot non sarà più libero. Il rapporto andrà in porto, sebbene non sappiamo quando”.

Insomma per la prossima line up Toto Wolff ha molta fiducia che possa essere sorprendente. Anche perché bisognerà impegnarsi al massimo per sopperire alla mancanza dell’iconico Hamilton. Circa la separazione da lui, il manager austriaco ha svelato altri retroscena: “Penso che sia stato difficile per lui dirmelo. Mi ha chiesto di prendere un caffè insieme, di ritorno dalle vacanze di Natale, e mi ha confessato che sarebbe andato in Ferrari. Mi ha sorpreso la tempistica avvenuta a inizio stagione, ma mi ha spiegato che non voleva avere pesi. Speriamo di batterlo in pista, non credo gli doni il rosso. Anzi, gli ho detto immaginare la nostra ala posteriore, perché è questa la prospettiva che lo attende”.