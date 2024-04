Del futuro ancora nessuna traccia. Voci idee e rumors si accavallano intorno al nome di Roberto De Zerbi , prodotto pregiato della scuola allenatori italiana, e sempre al centro del corteggiamento dei top club europei. Ad oggi però, è lo stesso tecnico a fare chiarezza, forse, sulla sua situazione. De Zerbi, le parole

Parla così il tecnico del Brighton: “ Ho un modo diverso di decidere il mio futuro. Voglio parlare con il mio club. Ho un contratto, ma il problema non è il contratto, il problema è trovare lo stesso piano, lo stesso obiettivo, la stessa visione per il futuro. Per quanto mi riguarda, non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro, perché ho il contratto, ma voglio comunque parlare con Tony Bloom, il mio club, per capire il loro progetto. Poi prendiamo la decisione insieme, senza problemi “.

