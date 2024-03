Anche Roberto De Zerbi tra i candidati per la panchina del Bayern Monaco: l’esplosione al Brighton (contratto in scadenza nel 2026), l’avventura allo Shakhtar Donetsk e il Sassuolo prima. Secondo la BILD, il tecnico italiano è valutato dai bavaresi per il post Tuchel, intenzionati anche a pagare la clausola rescissoria (di 14 milioni di euro). Non solo De Zerbi nel mirino, con il Bayern Monaco che nelle prossime settimane deciderà il nuovo allenatore.