Colpo di scena Verstappen, nuovo terremoto: “Non lo vuole”

Max Verstappen è ad oggi il principale pilota del Circus e colui con il quale tutti gli altri sono chiamati a confrontarsi. Annuncio sul suo futuro: tifosi spiazzati

La lunga stagione 2024 di Formula 1 per lunghi tratti appare come di preparazione alla successiva, in occasione della quale sono previsti grandi stravolgimenti rispetto agli attuali equilibri. La Ferrari gareggerà con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ciò vuol dire che la Mercedes ha perso il sette volte campione del mondo e dovrà degnamente sostituirlo, mentre Carlos Sainz è alla ricerca del prossimo team. Dubbi ci sono anche in merito alla permanenza di Max Verstappen in Red Bull. Perplessità sorte in seguito al caso interno relativo alla condotta di Chris Horner.

Alla luce di ciò è ragionevole credere che Toto Wolff farà un tentativo per portare il belga in Mercedes. L’ha in qualche modo fatto capire attraverso le sue ultime dichiarazioni pubbliche alla stampa. Di certo uno scenario difficile, siccome ad oggi la Mercedes sta faticando con la sua monoposto, ma le risorse e l’appeal ai tedeschi non mancano. Quindi, è una concreta possibilità. D’altronde, per le frecce d’argento sarà fondamentale un’operazione che non comporti un crollo dell’appeal del marchio, a causa dell’addio di Lewis Hamilton.

Pur volendo rispettare il contratto con la Red Bull, come spesso ha chiarito, Max Verstappen non è del tutto convinto di proseguire nella sua esperienza con gli austriaci, qualora non dovesse più avere al suo fianco Helmut Marko. Il suo mentore ormai 80enne è il principale “nemico” di Christian Horner, dopo la vicenda delle scorse settimane. Per tale ragione, potrebbe anche interrompere la collaborazione con il team e portare il belga a sua volta a compiere delle profonde valutazioni.

Mercedes-Verstappen, non è il sogno di Wolff: Villeneuve spiega

Jacques Villeneuve, campione del mondo di F1 nel 1997, ha commentato proprio la possibilità che Toto Wolff ingaggi Max Verstappen per la Scuderia tedesca. Secondo l’ex pilota, la motivazione che spingerebbe a orientarsi verso l’attuale numero 1 del Circus non riguarderebbe le sue qualità, bensì il desiderio del dirigente austriaco di contribuire a destabilizzare e quindi indebolire l’universo Red Bull.

A ‘OLBG.com’, infatti, Villeneuve ha affermato: “Non riesco a immaginare che Wolff voglia Max. Prenderebbe in considerazione l’ipotesi soltanto se fosse per infastidire la Red Bull. Non lo vedo alla Mercedes, infatti non sarebbe certo perché lo vuole davvero. Avrebbe più a che fare con l’intenzione di creare problemi alla Red Bull”.