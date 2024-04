Lazio, Tudor: “Guardiamo il ritorno: il 2-0 tiene la semifinale aperta”

Al termine della semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, Igor Tudor è andato ai microfoni di Mediaset per rispondere alle domande dei giornalisti.

Tudor paziente con la sua Lazio: “Abbiamo fatto tre tempi buoni su quattro”

Il tecnico della Lazio Igor Tudor ha parlato della gara di oggi, esponendo i problemi della sua squadra: “Ci sono state delle problematiche. Abbiamo fatto un bel primo tempo, e un brutto secondo tempo. La Juventus c’era oggi, era diversa da sabato. Noi eravamo stanchi oggi, la Juve era troppo oggi per noi, che avevamo problemi”. Nonostante il ko, Tudor comunque è soddisfatto almeno del primo tempo della Lazio:”Un buon primo tempo, con personalità, abbiamo giocato. Tanti giocatori hanno fatto pochi allenamenti con me, e hanno ancora meccanismi del passato. C’è tempo per migliorare. E poi oggi è mancata fisicità, mentre loro quando sono così sono pazzeschi”.

Tudor comunque è paziente nei confronti della sua squadra, vista la difficoltà delle due partite contro la Juventus: ”Noi abbiamo fatto tre grandi tempi e un brutto secondo tempo oggi. Poi tra di loro ci sono giocatori da 100 milioni. Sono pazzeschi loro. È un calcio più fisico, dobbiamo migliorare e fare delle scelte. Si aggiungono cose belle, quando si confermano poi se ne mettono altre. È stata una full immersion questi giorni, e ora ci prepariamo al derby”. Il tecnico croato della Lazio difende i suoi giocatori: ”Casale è dovuto entrare dopo due notti che non ha dormite perché ha avuto il bimbo. Poi di fronte c’era una squadra con grandi motivazioni e così la differenza è più grande. Comunque siamo due 2-0 e il risultato è ancora aperto”.