Napoli, Italiano in testa all’exit-poll per la panchina

È stata una giornata calda in casa Napoli, la situazione direttore sportivo sembra essersi risolta con la decisione di puntare su Giovanni Manna, ora non resta che risolvere il dubbio panchina con Vincenzo Italiano candidato numero uno. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, dopo i contatti di un anno fa, Italiano e il Napoli ora è un matrimonio che s’ha da fare. Un anno che ha portato in De Laurentiis la consapevolezza di non poter sbagliare dopo la scelta di Garcia, un anno che ha permesso a Vincenzo Italiano di provare a completare il suo percorso a Firenze.

Italiano-Napoli, una scelta naturale

La questione è molto semplice. Già un anno fa, in casa Napoli il nome di Vincenzo Italiano era piuttosto in alto nelle graduatorie di gradimento. La scelta, viste le premesse, sembrava logica. Tuttavia, il tecnico di Karlsruhe un anno fa decise di rimanere a Firenze. Troppo brucianti le due sconfitte in finale di Conference League e Coppa Italia. Troppa amarezza, da qui la voglia di continuare in Viola per chiudere e completare un bel percorso.

L’identikit tracciato poi dal presidente del Napoli dell’allenatore azzurro del futuro sembrava di fatto rispondere al profilo dell’attuale tecnico della Fiorentina. E oggi quel profilo torna in voga perché il Napoli nella disgraziata stagione del post-Scudetto con tre allenatori cambiati ha bisogno di fare la scelta giusta. E, per caratteristiche tattiche e tecniche, Italiano a Napoli è la scelta naturale. Un allenatore ambizioso, emergente, che gioca un calcio propositivo e divertente, per ricostruire un Napoli rinnovato e che faccia sognare la città.

Conte, solo un sogno

Se Italiano era tra i primissimi della lista, sopra di lui nei desiderata dei vertici del Napoli c’era solo Antonio Conte e, secondo Pedullà, addirittura Xabi Alonso e Tedesco. Tuttavia, né l’uno né l’altro sono mai stati davvero raggiungibili. L’ex allenatore della Juventus ha ribadito il no a De Laurentiis, mentre lo spagnolo ha rifiutato le avances di Liverpool e Bayern (squadre a cui è legato anche “sentimentalmente” per il passato da giocatore.

Difficile quindi trovare un profilo più adatto di quello di Italiano, non potendo puntare a top già affermato o potenziali top che hanno quasi raggiunto la loro maturità. Manna dietro la scrivania, Italiano in panchina questo è il Napoli che si profila a partire dal 1° luglio 2024.