Pedullà: “Il Palermo valuta la Mignani fino a giugno”

La situazione della panchina del Palermo non è ancora totalmente definita. La squadra rosanero in serata ha iniziato a considerare la candidatura dell’ex tecnico del Bari Michele Mignani fino alla fine della stagione come traghettatore al posto di Corini.

L’indiscrezione la riporta Alfredo Pedullà che, in serata, aveva parlato della situazione legata invece all’opzione dell’ex giocatore del Palermo Fabio Grosso.

Mignani è reduce dall’esperienza al Bari, con cui l’anno scorso aveva sfiorato la promozione in Serie A. Dalla squadra della famiglia De Laurentiis, Mignani era stato esonerato all’inizio della stagione in corso dopo un avvio sotto le attese. Grazie al nuovo regolamento, il tecnico nonostante l’avvio di stagione col Bari potrebbe firmare immediatamente col Palermo.