Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Dopo Juventus-Lazio di ieri a Torino, questa sera al Franchi di Firenze sarà il momento di Fiorentina-Atalanta, andata della seconda semifinale di Coppa Italia. Di fronte due squadre alla ricerca di un trofeo che “consacrerebbe” i cicli dei rispettivi allenatori: Vincenzo Italiano, al passo d’addio con i Viola, e Gian Piero Gasperini, all’ottavo anno sulla panchina della Dea.

Come arrivano alla sfida Fiorentina e Atalanta

Chi tra Fiorentina e Atalanta continuerà a coltivare in Coppa Italia, oltre che in Europa, questo sogno si deciderà anche dalle formazioni che i due tecnici schiereranno questa sera. Le due squadre sono reduci in campionato da un weekend dal sapore ben diverso. La Fiorentina, al Franchi, ha accolto il Milan perdendo 1-2, una sfida in cui ha subito tanto ma ha anche creato tanto; l’Atalanta, invece, era ospite al Maradona, dove ha annichilito un Napoli ormai arreso all’evidenza di una stagione negativa.

Le probabili formazioni

Di fronte al pubblico di casa per la semifinale di andata, Vincenzo Italiano rispetto alla col Milan dovrebbe optare per ben 6 cambi nella sua Fiorentina contro l’Atalanta. In porta confermatissimo Terracciano, in difesa le novità sono Kayode e Ranieri, con Milenkovic in ballottaggio con Martinez Quarta. A centrocampo dentro Bonaventura con Arthur. Davanti cambiano gli esterni con Nico Gonzalez titolare insieme a Sottil. Questo dunque il possibile undici titolare: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

A Firenze, all’andata in campionato Gasperini venne sconfitto da Italiano. Questa volta però non vuole concedere un bis di quel ko per puntare dritto alla finale di Roma. Il tecnico piemontese deve rinunciare a De Ketelaere ancora out e Scalvini, infortunatosi nella vittoria di Napoli. La formazione dell’Atalanta per contrastare con la Fiorentina dovrebbe dunque essere per 5/11 diversa da quella del Maradona: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.