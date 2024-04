Fiorentina-Atalanta 1-0, ai viola il primo round

Al Franchi vince la Fiorentina la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Decide la gara un gol spettacolare dalla distanza di Rolando Mandragora.

Fiorentina-Atalanta 1-0, il primo tempo

Primo tempo a tinte totalmente viola con l’Atalanta che non tira mai in porta. Fiorentina che attacca e sfiora il gol. Viola pericolosi al 14′ punizione di Mandragora e conclusione che termina la sua corsa tra le braccia di Carnesecchi. Al 24′ Fiorentina ancora pericolosa. Cross di Nico Gonzalez con Belotti che di testa sfiora il pallone che finisce a lato. Al 31′ l’1-0. Lancio lungo di Terracciano che trova Nico Gonzalez. L’argentino fa passare il pallone in mezzo alle gambe dell’arbitro e serve Mandragora. Il numero 38, dai trenta metri, fa partire una gran conclusione che bacia il palo e si infila alle spalle di Carnesecchi. Al 42′ è poi Nico Gonzalez a sfiorare il gol con una conclusione a giro che termina a lato.

La ripresa

In avvio di secondo tempo Gasperini cambia. Dentro Scamacca e Ederson per Miranchuk e Pasalic. Al 50′ Hien sfiora il gol. Corner di Koopmeiners e conclusione dello svedese con Terracciano che salva. Sette minuti dopo la viola sfiora il raddoppio. Cross di Ranieri e colpo di testa di Nico Gonzalez con Carnesecchi che con un miracolo assurdo salva tutto. Al 63′ è poi decisivo ancora Carnesecchi, ancora su Nico Gonzalez. L’argentino calcia a giro ma l’estremo difensore avversario devia incredibilmente in corner. La risposta della Dea è affidata a Bakker che con una conclusione ad incrociare manca di poco la porta. Nel finale la Fiorentina attacca e difende il vantaggio sfiorando anche il gol con Ranieri, con il match che termina 1-0 per la viola.