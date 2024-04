Ripartire dal successo contro l’Atalanta in Coppa Italia per tornare a fare punti anche in campionato. La Fiorentina dopo il ko contro il Milan vuole tornare a sorridere in Serie A già dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Fiorentina, domenica sfida alla Juve

Un match che nelle ultime stagioni non ha mai visto sorridere i viola sotto la guida del tecnico di Karlshrue che ha battuto i bianconeri solo al Franchi. Fiorentina che vorrà quindi sfatare il tabù bianconero con i viola che non vincono a Torino dalla stagione 2020/21. L’ultima volta che vinse la Fiorentina finì 0-3 con gol anche di Dusan Vlahovic. Un Vlahovic che sarà questa volta avversario e voglioso di trovare il gol dell’ex alla pari di Federico Chiesa. Arbitro della gara Federico La Penna, direttore di gara che curiosamente arbitrò anche l’ultimo successo viola a Torino.

I dubbi di formazione

Fiorentina che nelle ultime due gare ha ritrovato Cristian Kouame, con Italiano che non è però sicuro di poterlo avere al 100% per la sfida di Torino. Con il tecnico viola che dovrebbe ripartire dalle certezze. In avanti quindi dovrebbe toccare ancora al gallo Belotti. Da capire se verranno poi rischiati contemporaneamente Bonaventura e Beltran o se il tecnico viola opterà per un atteggiamento più attendista scegliendo un centrocampista in più. Probabile poi il rientro in campo di capitan Biraghi. Con la Fiorentina che allo Stadium cercherà i 3 punti per risalire in classifica e avvicinarsi così anche all’importantissima sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen…