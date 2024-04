Fiorentina, per Belotti con la Juve è Derby

Il derby di Belotti, all’Allianz Stadium la Fiorentina affronterà la Juventus che per tanti anni è stata avversaria del centravanti viola nel Derby della Mole, giocato da capitano dal Gallo. Una sfida che l’attaccante gigliato sente particolarmente e nella quale vorrà tornare al gol. Un gol che manca dalla vittoria 5-1 interna contro il Frosinone poi tante ottime prestazioni non ultima quella contro il Milan dove solo un super Maignan gli ha negato la rete.

Fiorentina, domenica sfida alla Juve

Sfida quella dell’Allianz che poteva essere giocata a maglie invertite da Jack Bonaventura, richiesto a gennaio dai bianconeri. E tornato ad essere perno centrale della viola di Italiano con il centrocampista che allo Stadium potrebbe giocare ancora una volta in mezzo al campo, lasciando spazio sulla trequarti a Beltran per una viola a trazione anteriore come spesso è capitato nelle ultime settimane. Una sfida quella tra viola e bianconeri che i gigliati vogliono portare assolutamente a casa a distanza di 4 anni dall’ultima volta. Per tornare al successo in campionato e arrivare al meglio alla sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen…