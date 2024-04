Milan, Aprile il mese della verità per Pioli

Milan, le parole di Pioli

Pioli parla così del prossimo periodo: “La voglia c’è. Arriviamo nel periodo importante in buone condizioni mentali. Avevamo già vinto quattro partite, non siamo mai riusciti a vincere la quinta. Affrontiamo una squadra che col cambio di allenatore non ha più subito gol e ha messo in difficoltà la Roma“

Pioli su Thiaw

Una gara nella quale il tecnico rossonero non potrà contare su Malik Thiaw che soffre di un’infiammazione alla fascia plantare.

Pioli su Thiaw parla così: “Il fatto che non sia a disposizione, molto è perché c’è la partita giovedì. Non si è allenato sempre con noi. Precauzionalmente non sarà convocato domani, ma dovrebbe esserci giovedì“. Sulla formazione continua così: “Sì, può giocare lì Bennacer. Ha avuto un po’ di influenza. Jovic ha qualità. Continuo a pensarlo e a crederlo. Si è fatto trovare pronto, ma può fare di più“.

Milan che quindi non potrà contare su Thiaw oltre che sullo squalificato Loftus-Cheek con Pioli che cambierà qualcosa anche in vista della sfida alla Roma