Empoli-Torino 3-2: successo vitale per i toscani

Vince nel finale l’Empoli contro il Torino. Toscani che salgono così a quota 28 punti allontanandosi dal terz’ultimo posto. Sconfitta pesante per i granata che patiscono una pesante frenata nella corsa all’Europa. A Juric non basta la doppietta di Zapata.

Le formazioni

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S.Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri All. Davide Nicola.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.

La partita, Empoli-Torino 3-2

Da 3-2 a 3-2, dal successo di Reggio Emilia contro il Sassuolo a quello interno contro il Torino. Nel mezzo quattro sconfitte senza segnare. L’Empoli torna a vincere e lo fa con una prestazione di carattere contro i granata di Juric che frenano nella corsa all’Europa. Vantaggio empolese al 6′. Cambiaghi riceve sulla sinistra, si accentra e dal limite scarica un destro imprendibile e spettacolare alle spalle di Milinkovic-Savic. Pari granata che arriva al 61′. Sugli sviluppi di corner, Zapata interviene di testa senza neanche staccare e infila Caprile per l’1-1. L’ultima mezz’ora è poi un botta e risposta. Prima il 2-1 azzurro al 74′. Ripartenza fulminea dell’Empoli, avviata da Niang con Maleh che la porta avanti servendo poi in area sulla sinistra Cancellieri. Mancino dell’ex Lazio e palla alle spalle di Milinkovic-Savic. Gioia per Nicola che dura fino al 91′ quando Zapata pareggia ancora. Fa tutto il centravanti colombiano, che apre sulla destra per Bellanova e raccoglie il suo cross firmando di testa il 2-2. Un pareggio che illude però soltanto Juric perché all’ultimo respiro l’Empoli la vince. Bellanova difende malissimo un pallone vicino alla linea di fondo, che infatti gli viene rubato da Cacace. Assist al centro per Niang che segna il 3-2.