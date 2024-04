Empoli-Torino, le formazioni ufficiali: la scelta su Sanabria

Davide Nicola e Ivan Juric hanno sciolto gli ultimi dubbi e comunicato le formazioni ufficiali in vista del match delle 20.45 tra Empoli e Torino. Gara fondamentale nella lotta salvezza per i padroni di casa con i granata che cercano punti per cullare il sogno europeo.

Empoli-Torino, ecco le formazioni

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S.Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri All. Davide Nicola.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata.