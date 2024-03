Il Torino sogna l’Europa, 1-0 contro il Monza: la decide Sanabria

Tre punti che fanno azzardare al sogno Europa. Il Torino tra le mura di casa si impone di misura sul Monza. Un primo tempo di studio che mantiene il parziale bloccato per l’intera prima frazione di gioco. Accade tutto nella ripresa.

Al 68′ è Pessina ad atterrare ingenuamente Ricci al centro dell’area. Nessuna esitazione per il direttore di gara che estrae il cartellino giallo ai danni del capitano dei brianzoli e indica il dischetto. Dagli undici metri trasforma Sanabria con un destro centrale e a mezza altezza.

Finale in salita per gli uomini di Palladino che terminano in inferiorità numerica a causa della doppia ammnizione di Pessina costretto a lasciare il campo al 72′.

Il Torino vola momentaneamente all’ottavo posto in classifica a -1 dal Napoli, affacciandosi quindi sulla finestra Europa.