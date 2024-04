Focus Serie B: Como da sogno, Brescia lanciato. Il Parma non reagisce

Grande sabato di emozioni in Serie B. Vittoria da sogno per il Como, che sbanca il Ceravolo di Catanzaro in rimonta e conquista il secondo posto, adesso da blindare in vista del finale di stagione. La lotta per la promozione in A è davvero accesissima perché la Cremonese venerdì sera ha vinto a Bari una gara di fondamentale importanza. Sempre in vetta attenzione al Parma, che non reagisce e si ferma anche a Bolzano contro il Sudtirol.

In zona playoff successo pesantissimo per il Brescia di Maran, che si sbarazza del Pisa. Esordio con pareggio per Mignani sulla panchina del Palermo nella sfida contro la Sampdoria. Lotta ardua in zona playoff: pomeriggio Ascoli-Venezia, con i lagunari a caccia di un successo rilevante. Non si smuovono le acque in zona salvezza. Tanti, troppi pareggi in coda.