Dopo quasi due anni di astinenza è tornato a vincere un torneo Matteo Berrettini. Il tennista romano ha vinto quest’oggi l’ATP 250 di Marrakech battendo in finale lo spagnolo Carballes Baena 7-5 6-2. Un successo che conferma l’ottimo lavoro svolto dal tennista azzurro per tornare in carreggiata. Ora lo attende il Masters 1000 di Montecarlo, dove accederà tramite wild card.

Riecco Berrettini 658 giorni dopo

Matteo vince l’ottavo torneo della sua carriera, il quarto su terra rossa che gli mancava dal 2021. Un successo che per lui mancava da 658 giorni. Quasi due anni dalla vittoria del Queen’s nel 2022. Un percorso quello dal torneo londinese di due stagioni fa, molto travagliato. Il 2023, poi, è stato l’anno più difficile con tantissimi infortuni. Alla fine del 2023 Berrettini ha cercato nuovi stimoli con il cambio di allenatore. Da Vincenzo Santopadre a Francisco Roig per provare qualcosa di nuovo rispetto alla maggior parte della sua carriera.

Ed effettivamente qualcosa sembra cambiato. Già nelle scorse settimane, Matteo aveva fatto bene, ma mai era riuscito a vincere un torneo. La sensazione è che la sua forma stia andando in crescendo durante le settimane.

Da martedì a Montecarlo

L’ottimo ritorno nel circuito per Berrettini è un momento importante per lui e anche per il tennis italiano. Sinner sta trainando il movimento e il ritorno di un giocatore come Matteo è un’ottima notizia. Anche il circuito tennistico si sta accorgendo del suo rientro. Così anche il Masters di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa, gli concederà una wild card.

Berrettini avrà la giornata di domani per riposarsi in vista del torneo del principato. Poi sarà tempo di tornare in campo. Martedì infatti, nel primo turno, dovrà affrontare il serbo Kecmanovic attuale numero 50 del mondo. E questo grande ritorno di Berrettini fa ben sperare anche per la Coppa Davis 2024.