Tennis, Miami Open azzurro: stasera il derby Sinner-Vavassori ma non solo

Dopo l’amichevole della Nazionale ieri, oggi anche nel tennis all’Open di Miami sarà una giornata all’insegna dell’azzurro. Saranno infatti cinque le sfide nel programma di oggi che coinvolgeranno 6 tennisti italiani tra tabellone maschile e femminile. Un fitto programma quello dei 32mi che partirà nel pomeriggio italiano, per sconfinare nella giornata di domani con l’ultima sfida che non comincerà prima di mezzanotte e mezza.

La pioggia minaccia il programma

Comincerà, salvo imprevisti, alle 18:15 con l’evento forse più importante: Jannik Sinner comincerà il suo Miami Open. Il tennista altoatesino, numero uno del tennis italiano, nonché numero tre del mondo è atteso da un derby italiano. In caso di precipitazioni, la gara rischia di essere rinviata anche a domani. Difficile fare previsioni, tutto dipenderà dal meteo sul cielo della città della Florida. Di fronte si troverà Andrea Valvassori che, a differenza di Sinner ha già giocato al Miami Open, vincendo 6-2 6-2 l’argentino Cachin.

Alle 18:40, su un altro campo, Matteo Arnaldi sfiderà il kazako Bublik. Il sanremese ha vinto nel primo turno contro il transalpino Fils in due set 6-3 6-4. Sfida complicata contro il kazako, testa di serie numero 17 del torneo. In serata, invece, toccherà al romano Cobolli. Anche per il terzo azzurro la gara sarà piuttosto complicata perché di fronte avrà Cameron Norrie, testa di serie numero 30. Nel primo turno Cobolli aveva ottenuto una bella vittoria in rimonta contro il giapponese Nishioka 1-6 6-1 6-4.

Miami Open femminile: ecco Paolini e Giorgi

Prima ancora di Sinner e Valvassori, a scendere in campo sarà Jasmine Paolini. La numero uno tennis femminile italiano esordirà alle 16 contro la statunitense Volynets. In nottata, a mezzanotte e mezza, salvo imprevisti, toccherà a Camila Giorgi. Sfida proibitiva nel secondo turno del Miami Open però per la tennista azzurra, dopo aver battuto agevolmente la polacca Fręch 6-4 6-2, se la vedrà con un’altra polacca ben più quotata ovvero la numero uno del mondo Iga Swiatek.