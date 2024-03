Venezuela-Italia 1-2: doppio Retegui fa sorridere Spalletti

Vince 1-2 l’Italia contro il Venezuela la prima delle due amichevoli negli Usa. A decidere il match la doppietta di Mateo Retegui.

Venezuela-Italia, le formazioni

Il ct del Venezuela Fernando Batista opta per il 4-3-3. In attacco Rondon è supportato dall’ex Udinese Machis e da Savarino. Spalletti sperimenta la difesa a 3 con Di Lorenzo, Buongiorno e Scalvini. In attacco il tridente è composto da Frattesi, Chiesa e Retegui.

La partita, primo tempo

Dopo un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone inizia la gara. Al 2′ minuto subito brivido per l’Italia. Buongiorno cintura Rondon in area, l’arbitro assegna il penalty ma l’ex River Plate sbaglia poi dal dischetto, conclusione parata da Donnarumma. Al 14′ il primo guizzo dell’Italia è di Chiesa. Il figlio d’arte si accentra da sinistra e calcia in porta sfiorando soltanto l’incrocio dei pali. Al 18′ è ancora Rondon a sprecare, il centravanti venezuelano calcia alto da buona posizione. Al 40′ l’Italia passa. Locatelli recupera palla al limite dell’area con Cambiaso che serve poi Retegui in area. L’attaccante del Genoa controlla e da buona posizione incrocia per lo 0-1. Vantaggio che dura meno di due minuti. Donnarumma serve Bonaventura con il n.7 azzurro che sbaglia il retropassaggio e Machis che ne approfitta per l’1-1. Primo tempo che termina in parità dopo un minuto di recupero.

La partita, secondo tempo

In avvio di ripresa Spalletti sostituisce Bonaventura con Barella. All’ora di gioco l’Italia rischia. Sugli sviluppi di un traversone Rondon cerca il pallone senza riuscire però riuscire a mandarlo alle spalle di Donnarumma. Al 63′ Buongiorno viene superato da un lancio lungo, con Cadiz che sbaglia due volte l’opportunità del 2-1. Prima a tu per tu con Donnarumma e poi stoppato da Scalvini in recupero. Al 65′ triplo cambio azzurro, fuori Chiesa, Locatelli e Pellegrini per Zaccagni, Jorginho e Frattesi. Italia che cambia ancora al 74′. Fuori Cambiaso e dentro Zaniolo con gli azzurri che si stabilizzano sul 3-4-3. Due minuti dopo è proprio l’attaccante dell’Aston Villa a provarci. Zaniolo calcia da fuori con il sinistro ma Romo mette in corner. Al 80′ l’Italia torna in vantaggio. Retegui riceve a centro area e si gira verso la porta battendo per la seconda volta Romo per il nuovo gol azzurro. Al 87′ l’attaccante del Genoa lascia poi spazio a Raspadori. Con l’attaccante del Napoli che al 91′ spreca la chance per l’1-3.