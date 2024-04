Cagliari, tre punti dal sapore di salvezza. Con coraggio e intensità

Vittoria pesantissima per il Cagliari. Contro l’Atalanta tre punti dal sapore di salvezza. Ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, i rossoblu hanno dimostrato tantissimo carattere, ribaltando con personalità la contesa. “Tanto, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Con abnegazione, spirito battagliero e contro una squadra molto arrembante e fisica. Da martedì si penserà all’Inter”, ha detto Ranieri nella conferenza stampa post-partita.

Gli ingredienti della rimonta sono stati i soliti: coraggio, dinamismo e intensità. Insomma, non di certo una novità per un collettivo che non smette mai di crederci. E anche questa volta Ranieri ha tenuto compatto lo spirito di gruppo. E se il gol del successo lo firma Viola, uno degli eroi della promozione in massima serie, beh, l’acuto vale ancora di più. Consistenza tecnica e agonistica: la proiezione ora è verso la sfida all’Inter. Un primo tassello verso la volata salvezza. Manca ancora tanto, ma con questa fame il traguardo è più vicino.