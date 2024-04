Tennis, Alcaraz annuncia il forfait a Montecarlo

Tramite i suoi canali social ufficiali, Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente il forfait per il Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista spagnolo, reduce dalle semifinali agli Open di Miami vinti poi da Jannik Sinner, ha annunciato che non potrà partecipare per via di un problema al braccio destro. Il campione in carica di Wimbledon non riesce a giocare per via di un problema al muscolo pronatore rotondo. Alcaraz, nonostante i ripetuti tentativi di recupero, si è visto costretto ad abbandonare il torneo.

Per il numero tre del mondo (superato da poche settimane proprio da Sinner) si tratta di un guaio, soprattutto in avvio di stagione sulla terra. Alcaraz, infatti, è uno dei giocatori che punta con maggior decisione alla conquista del Roland Garros. A livello di ranking, invece, il tennista murciano non subisce un gran danno visto che un anno fa non aveva partecipato al torneo poi vinto dal danese Rune. Alcaraz, paradossalmente, potrebbe anche recuperare il secondo porto nel ranking ATP anche senza giocare. Infatti, Sinner, per confermare il suo attuale punteggio, dovrà necessariamente raggiungere le semifinali.

Al posto dello spagnolo, spazio ad un altro italiano: Lorenzo Sonego è il lucky loser che accede al tabellone al posto di Carlitos.