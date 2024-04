Liverpool, Elliott: “Atalanta squadra aggressiva che può farci male”

Nella conferenza stampa della vigilia di Liverpool-Atalanta ha parlato il classe 2003 Harvey Elliott, promettente mezz’ala dei Reds.

“L’Atalanta è una squadra molto aggressiva che sa segnare molto. Ci sono dei grandi giocatori che ci possono far male. Dobbiamo analizzarli bene e dobbiamo fare in modo che non ci facciano male”, ha ammesso il centrocampista, che poi si è soffermato sulla possibile convocazione all’Europeo con l’Inghilterra. “Ovviamente farebbe piacere esserci. La passa tutto da quello che faccio con il Liverpool. Se farò bene qui avrò delle chance. Sarebbe ovviamente un grande obbiettivo”