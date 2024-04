Sainz mette già la firma: scossone in F1

Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, sembra sempre più propenso a mettere la firma: ecco con quale Scuderia potrebbe firmare a breve secondo le ultime indiscrezioni

Del futuro del pilota di Madrid in forza alla Ferrari se ne parla pressappoco dall’annuncio di Lewis Hamilton. Quindi parliamo di due mesi abbondanti e in tutto questo lasso di tempo l’ex McLaren ha dato prova di essere, dopo l’irraggiungibile Max Verstappen, il migliore del Circus in questo momento.

Carlos Sainz ha messo in pratica nel migliore dei modi le caratteristiche della rinnovata SF-24, in questo momento seconda solo alla RB20 (vettura ancora troppo superiore rispetto alle altre). E ciò è una medaglia al valore. Poi sono arrivati diversi podi che fanno sempre piacere, come l’ultimo terzo posto di Suzuka che ha guadagnato negli ultimi giri superando il compagno di squadra Charles Leclerc.

Insomma, il madrileno ha tanta fame e voglia di scalare le gerarchie della Formula 1. Ecco quale potrebbe essere la sua prossima scuderia.

Sainz, Mercedes in pole per lo spagnolo: arriva la firma?

Tutti lo vogliono e ciò aumenta forse la delusione in casa Ferrari che lo ha scaricato fin troppo presto. Sainz continua a volare in pista, in ogni prova dà il cento per cento proprio per dimostrare al Cavallino Rampante di aver sbagliato le sue valutazioni sostituendolo con un pilota come Hamilton, deludente in tutti i gran premi fino a questo momento (anche a causa di una monoposto non proprio all’altezza).

Proprio la Mercedes, Scuderia che l’inglese ha portato in cima al mondo, potrebbe fare un pensierino per il pilota madrileno, il cui entourage avrebbe avuto diversi contatti con Toto Wolff e il resto del team tedesco.

Fino al momento della firma, tuttavia, è bene non dare nulla per certo. Ma per quanto riguarda Sainz si può dire oramai che sembra destinato a diventare pilota Mercedes nel 2025, andando a formare con George Russell una coppia inedita e molto interessante. Secondo fonti dal paddock, la Mercedes avrebbe già detto di si. Si attende ora soltanto la conferma da parte dello stesso pilota che, sempre secondo le stesse fonti, potrebbe fare il grande annuncio fra non molte ore.

A confermare il tutto c’è anche Will Buxton che ha ammesso: “All’inizio del weekend, è stato Toto a dire che ci sarà un annuncio da parte di un pilota, che avrebbe firmato il suo nuovo ingaggio. Credo si tratti di Carlos”.

Si attendono novità per quanto riguarda il futuro del ferrarista che intanto si sta godendo ancora lo straordinario terzo posto di Suzuka in cui ha messo in pratica tutto il suo talento.