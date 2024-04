Tutto pronto per l’andata dei quarti di finale di Conference League: si parte dalla Repubblica Ceca con le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina. Un match importante per la squadra di Italiano reduce da una settimana ad intermittenza con la vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta e la sconfitta di di domenica sera in campionato contro la Juventus nonostante un secondo perfetto. Non c’è un precedente tra le due formazioni che si ritroveranno questa sera per la prima volta una di fronte all’altra e tra una settimana al Franchi. La vincente sfiderà una tra Club Brugge e Paok Salonicco, con i viola che vorrebbero ripetere il cammino dello scorso anno che ha portato alla finale di Conference poi persa contro il West Ham.

Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Hejda, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Cadu; Traore, Sulc; Chory. Allenatore: Koubek. A disposizione: Baier, Tvrdon, Kliment, Paluska, Mosquera, Rezník, Metsoko. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthut, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Comuzzo, Kayode, Faraoni, Milenkovic, Parisi, Mandragora, Infantino, Barak, Ikoné, Kouamé, Nzola. ARBITRO: Grinfeeld (Israele). ASSISTENTI: Hassan-Yarkoni. IV UFFICIALE: Leibovitz. VAR: Adler-Reinshreiber.

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in TV e streaming

Viktoria Plzen-Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 18.45 alla Doosan Arena di Plzen (Repubblica Ceca) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.