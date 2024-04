Roma, Lukaku vuole tornare a brillare nel suo ex stadio

Non poteva essere la Roma di De Rossi quella vista e rivista a Lecce. E infatti il pronto riscatto è arrivato nel derby contro la Lazio. Oggi in casa Roma inizia un altro capitolo, si pensa alla sfida di questa sera contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

Serve il vero Lukaku. Il 2024 del belga finora è stato davvero molto deludente. Ha realizzato solo 4 centri, ora un’altra occasione, nel suo ex stadio, per riprendere in mano quantomeno il suo destino da qui a fine stagione, visto che è complicato prevedere quel che accadrà al suo ritorno al Chelsea. Si sa, i blues vogliono cederlo (chiedendo 43 milioni di euro), il belga punterebbe a un altro anno in prestito. Ma si deve risvegliare dal torpore per creare le condizioni di un trasferimento. Squilli da ricercare, e anche in fretta.

Sul ruolo di Dybala, De Rossi ha dichiarato: “Non bisogna snaturarli troppo, non rovinargli la condizione atletica facendoli correre dietro agli altri. Ho fatto uno screen prima: Dybala ha fatto 9 duelli nel derby, ha lottato come i leader veri e questo vale tantissimo. Non lo metterò a fare tutta la fascia con uno come Theo, ecco…”.