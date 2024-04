Fiorentina, con il Genoa vincere per arrivare meglio a giovedì

Dovevamo fare di più, così Vincenzo Italiano ha commentato la negativa prestazione contro il Viktoria Plzen in quel della Doosan Arena. Una Fiorentina che non è riuscita ad andare oltre lo 0-0. Contro una squadra ostica, ancora imbattuta e con nessuna rete subita in casa in Europa in questa stagione. Ma nettamente inferiore alla viola.

Fiorentina, a Plzen prestazione negativa

Una Fiorentina che ha sofferto soprattutto in attacco non riuscendo a costruire vere e proprie palle gol. Con il tecnico gigliato che è stato chiaro al ritorno servirà più personalità dai suoi con gli attaccanti che dovranno prendersi la responsabilità di puntare e saltare l’uomo. Una sfida quella del Franchi che arriverà dopo un impegno complicato come quello di lunedì contro il Genoa.

Serie A, lunedì arriva il Grifone

All’andata la Fiorentina aprì il suo campionato con una prestazione di livello e una vittoria convincente, ancora tra le migliori in questa stagione. Da quella gara il Grifone è però cresciuto, ottenendo risultati importanti che ne hanno certificato la salvezza. Un percorso che almeno in Serie A la Fiorentina non è riuscita a fare. Con il Genoa servirà quindi una reazione per tornare al successo in campionato che manca dalla gara con Lazio. Un vittoria fondamentale per riprendere la corsa in campionato e preparsi al meglio per il crocevia della stagione giovedì al Franchi contro il Viktoria Plzen…