Serie A, 5° posto Champions è quasi realtà, e potrebbe non essere finita qui

99,8% questa è la percentuale di sicurezza con cui gli esperti calcolano la possibilità della Serie A di assicurarsi il 5° posto bonus nella prossima Champions League. La vittoria dell’Atalanta è stata decisiva. Se dalla Fiorentina ci si aspettava almeno un pareggio in Repubblica Ceca e da Milan-Roma sarebbero arrivati punti in ogni caso, il successo dell’Atalanta ha accelerato il processe. Il posto bonus, visto il vantaggio del ranking dell’Italia rispetto al 3° posto dell’Inghilterra, è quasi realtà perché la Serie A avrà sicuramente anche i punti della semifinale di una tra Roma e Milan.

La Serie A verso il posto Champions

La classifica virtuale, che considera anche i punti bonus di Milan o Roma, mette l’Italia in testa con 18.857 punti. A seguire la Germania con 16.786 al secondo posto e poi l’Inghilterra a 16.750. Più distante, non ancora completamente fuori ma troppo in ritardo la Spagna con 15.062 punti.

Stando così le posizioni l’Italia o meglio la Serie A potrebbe ottenere la sicurezza del posto Champions in più già martedì prossimo. In occasione del ritorno tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, in caso di eliminazione dei tedeschi, il “premio” sarebbe certo.

In alternativa bisognerà attendere il giovedì e l’eventuale qualificazione di un tra Atalanta e Fiorentina. I bergamaschi partono ovviamente favoriti dopo l’impresa di Anfield, mentre la Viola deve sfruttare il fattore campo al Franchi.

Sesto posto Champions?

La vittoria dell’Atalanta aumenta le chances anche di vittoria dell’Europa League da parte di una squadra italiana. Infatti, da una parte in semifinale potrebbe esserci la Dea, mentre dall’altra ovviamente ci sarà una tra Milan e Roma. Come noto la vincitrice dell’Europa League ha diritto all’accesso diretto alla massima competizione europea. Nel caso in cui la Roma o l’Atalanta, attualmente 5^ e 6^, concludessero il campionato oltre il quinto posto e contemporaneamente vincesse anche l’Europa League darebbe alla Serie la possibilità di andare nella prossima Champions League con ben 6 squadre. Ben 6 formazioni del nostro campionato sulle 36 totali.