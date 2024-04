StarCasinò Sport vince insieme al Messina

StarCasinò Sport, in occasione del match tra Messina e Monterosi Tuscia, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie C, ha organizzato, in veste di main sponsor, un momento speciale dedicato ai tifosi della squadra di casa, disponibili a questo link. L’iniziativa ha visto i sostenitori peloritani coinvolti in un esclusivo contest, il cui vincitore ha avuto l’opportunità di ricevere due biglietti per la partita, comprensivi di walk about, e di diventare “speaker ufficiale” della squadra per un giorno, permettendo ai fan di esprimere tutta la loro passione e creatività.

L’host di questa incredibile esperienza è stato lo Speaker Maira, noto speaker ufficiale del Messina, nonché grande tifoso del club, celebre per i suoi video sui social durante le partite. Proprio lui ha guidato il vincitore di questo esclusivo contest durante il walk about, raccontando e mostrando gli aspetti e le attività spesso trascurati durante le partite, quelle che magari sfuggono all’attenzione degli spettatori.

Ma le sorprese non sono finite qui, prima del calcio d’inizio, è stato organizzato un coinvolgente gioco “Vero o Falso” dove i tifosi hanno potuto testare la loro conoscenza sul glorioso passato e presente del Messina. Il premio finale? Un meet and greet con i giocatori previsto per venerdì 12 aprile. Inoltre, un emozionante walk about ha permesso a 10 ospiti del brand di provare l’ebbrezza di camminare sul prato della loro amata squadra e, infine, per ingaggiare ancora di più il pubblico, a fine primo tempo sono state lanciate alcune maglie del merchandising sugli spalti della curva messinese.

“Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti al contest e congratularci con il meraviglioso pubblico di Messina”, ha commentato Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italy. “Siamo certi che sia stata un’esperienza indimenticabile per tutti i tifosi del messinesi”.

