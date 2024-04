Decisione presa, colpo di scena: Marquez fatto fuori

Futuro incerto per Marc Marquez: Ducati potrebbe aver già lasciato partire gli ormeggi per puntare forte su altri cavalli di razza

La scuderia Ducati sta per innescare un terremoto nel mondo delle corse motociclistiche, con voci sempre più insistenti dalla Spagna che suggeriscono un inatteso colpo di scena: niente da fare per Marc Marquez nonostante il suo recente contratto con il team di Borgo Panigale.

Tutta la Spagna sta tenendo il fiato sospeso per la questione, con esperti e insider del settore confermano la sicurezza di questo cambio di rotta: il nome di KTM sta infatti emergendo come possibile destinazione per il talentuoso pilota. Il motivo di questa svolta radicale risiede nella strategia di Ducati di evitare di avere “due galli nello stesso pollaio”.

Ducati pronta a deporre Marc Marquez? Il colpo di scena che scuote il motociclismo mondiale. Anche ‘ElNacional.cat’ appare sempre più convinto che il futuro del Cabroncito potrebbe essere altrove. Un cambiamento repentino e per certi versi alquanto inaspettato.

La prospettiva di una lotta interna che potrebbe destabilizzare l’equilibrio della squadra principale è un rischio che Ducati sembra non voler correre. Con Pecco Bagnaia già garantito per il futuro, la scelta del compagno di squadra diventa cruciale per il team. Il novero di nomi comprende appunto Marquez e Jorge Martin.

KTM rappresenta l’opzione ideale per Marquez

Le speculazioni sul futuro di Marquez si sono intensificate grazie alle dichiarazioni di esperti del calibro di Jorge Lorenzo e Ramón Forcada, i quali sono giunti ad esprimere opinioni concordanti dibattendo all’interno del celebre podcast ‘Dura La Vita’. Entrambi concordano sul fatto che lo spagnolo potrebbe trovarsi in una situazione più favorevole con KTM.

Una decisione del genere lascerebbe un enorme spazio per un altro pilota nella squadra ufficiale Ducati. Questo potrebbe essere Jorge Martín, secondo molti addetti ai lavori, il quale sembra essere più incline a unirsi al team rosso. Però le dichiarazioni dei protagonisti del settore non fanno che alimentare il dibattito.

Ramón Forcada ha espresso la sua perplessità riguardo alla presenza contemporanea di Marquez e Bagnaia nello stesso team, sottolineando le difficoltà che questo potrebbe comportare. Jorge Lorenzo ha sottolineato la possibilità di vedere Marc in sella a una KTM, creando così una squadra da sogno con Pedro Acosta, giovane promessa del motociclismo.

La decisione di Ducati avrebbe ripercussioni significative sul futuro del campionato. La scuderia sta valutando attentamente le opzioni per garantire il proprio successo sportivo e strategico nel prossimo biennio. Mentre la Spagna tiene gli occhi puntati su questa situazione in divenire, il destino di Marc Marquez e il panorama del motociclismo mondiale restano avvolti nel mistero, pronti a rivelare un epilogo che lascerà il segno.