Fiorentina, contro il Genoa Italiano può cambiare

13 partite su 13 mai fuori dal campo, solo due panchine, ma poi è subentrato. Fiorentina–Genoa può essere la gara del riposo del Gallo Belotti. Un Belotti che da quando è arrivato non ha praticamente mai rifiatato, riuscendo a segnare però solo un gol, quello contro il Frosinone.

Fiorentina-Genoa, la partita

Una sfida quella del Franchi contro il Grifone che dovrà rappresentare l’occasione di riscatto per i gigliati che non vincono in campionato dal 2-1 contro la Lazio. In vista del crocevia della stagione, giovedì, sempre in casa contro il Viktoria Plzen. Una sfida quella contro Gilardino speciale per i viola e per il tecnico rossoblù che a Firenze ha segnato un’epoca al fianco di Adrian Mutu e che nella prossima stagione potrebbe sedere proprio sulla panchina gigliata al posto di un Italiano sempre più lontano.

Italiano può fare turnover

Una gara nella quale la Fiorentina dovrebbe cambiare abbastanza rispetto al pareggio in Conference League contro il Viktoria per recuperare energie in vista proprio del ritorno. Un match per nulla semplice contro una squadra informa e in grande crescita che al Franchi non avrà nulla da perdere. Con la Fiorentina che proverà comunque a portare a casa 3 punti fondamentali….